الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني يسأل الحكومة عن أسباب تزايد حوادث الطرق: «كل يوم حادثة»

مجدي الوليلي
مجدي الوليلي
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توجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، حول خطة الحكومة للحد من حوادث الطرق، في ظل زيادة معدلاتها خلال الآونة الأخيرة.

وقال "الوليلي"، اليوم الأحد، "يوميًا تطالعنا المعلومات عن العديد من حوادث الطرق، التي تحصد ضحاياها بالعشرات من أبناء الوطن، ويصاب فيها الكثيرون من الناس". 

وأوضح، أنه فى السنوات القليلة الماضية زادت كفاءة الطرق بشكل كبير، فأصبح عدد الطرق المرصوفة وفقًا لتقارير رسمية 101500 كيلو متر، من جملة الطرق المرصوفة والترابية على مستوى الجمهورية المقدرة بـ 149900 كيلو متر.

ولفت إلى أنه مع هذا التطور كان يفترض أن تقل عدد حوادث الطرق جراء تلك الزيادة، لكن ما حدث من تطور إيجابى فى هذا الصدد، لا يترجم بشكل فعال عند النظر إلى إحصاءات الحوادث، فخلال عام 2020 كان عدد وفيات حوادث الطرق وفق ذات المصدر 6164 حالة، مقابل 6722 حالة عام 2019، أى بانخفاض مقدر بـ 8.3% فقط. 

وكان عدد الإصابات 56789 حالة عام 2020 مقابل 79904 عام 2019، أي بتراجع يقدر بـ % 28.9.

وأكد أن سبب ارتفاع حوادث الطرق الذى حدث فى العامين الأخيرين، إنما يرجع ضمن أمور كثيرة أبرزها العنصر البشري الذي ما زال هو الأهم قاطبة فى حوادث الطرق، فتجاهل نظم الأمان كربط أحزمة، وتعمد السير بسيارات متهالكة أو قديمة، وإهمال التغيير الدورى لإطارات السيارات، وانشغال قادة السيارات بغير الطريق خاصة استخدام الهواتف النقالة. 

ووجه النائب الأسئلة الآتية؛ ما هو العامل المشترك في حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة؟  وماهي خطة الجهات المعنية بالدولة للحد من معدل الحوادث لاسيما على الطرق السريعة؟. وماهو على وجه التحديد دور هيئة سلامة الطرق؟.

حوادث الطرق الحكومة المستشار الدكتور حنفي جبالي مجدي الوليلي سلامة الطرق

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