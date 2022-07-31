انتشال جثتى فتاتين غرقتا فى نهر النيل بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في المنيا، الأحد، جثتي فتاتين غرقتا في نهر النيل، أمام إحدى قرى مركز مغاغة في شمال المنيا، في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بانتشال جثتي طفلتين من المجرى المائي لنهر النيل، في زمام قرية الصعايدة التابعة لدائرة المركز، وذلك في ظروف غامضة.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز مغاغة بأن الغريقتين هما "إسراء- ن" 17 عاما "ومريم" 15 عاماً وتقيمان في قرية الصعايدة بمغاغة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.