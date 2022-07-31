قائمة أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 31 يوليو 2022 في البنوك

يحاول المصريين متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية لحظة بلحظة كل يوم وذلك بهدف وضع الخطط الاستثمارية مع كل دولة فيما يخص الاستيراد والتصدير على حسب العملة الخاصة بها.

أسعار العملات اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ومع عودة البنوك للعمل صباح اليوم الأحد 31 يوليو 2022 بعد العطلة الأسبوعية التي تضمنت أجازة رأس السنة الهجرية، حققت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا نسبيًا، ، وبحسب آخر تحديثات في البنك المركزي..

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم

ويتصدر البحث عن أسعار العملات العربية والأجنبية محركات البحث جوجل وتويتر ومن هنا يستعرض موقع “الدستور” في بيان تفصيلي متوسط سعر صرف العملات الأجنبية والعربية، وهي : “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”، وفقًا لعدد من البنوك، وبعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وماكينات الصراف الآلي في عدد من البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات في البنك المركزي المصري، استقرارًا، إذ سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

بينما جاء اليورو بسعر 19.11 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم 22.87 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع.

وحافظ الريال السعودي على استقراره عند 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي عند 61.45 جنيه للشراء، و61.79 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري 19.13 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 19.10 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر، فوصل سعر اليورو إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 19.14 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر 19.10 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

حافظ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر على استقراره عند 22.87 جنيه للشراء و23.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

وفي البنك الأهلي القطري وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 22.87 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، 22.86 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للشراء.

وحقق سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم مصر 22.85 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الجنيه الإسترليني 22.9 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وحقق الريال السعودي استقرارًا في 5 بنوك مصرية حكومية وعربية وأجنبية، ففي بنك مصر بلغ الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وفقًا لماكينات الصراف الآلي.

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري إلى 5.12 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدرهم الإماراتي 5.08 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي، 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، في بنك بلوم مصر.

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

في بنك مصر، بلغ سعر عملة الإمارات 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

تراوحت أسعار الدينار الكويتي في ماكينات الصراف الآلي بين أقل من 59 جنيها للشراء، وأقل من 62 جنيها للبيع.

وفي بلوم مصر وصل سعر عملة الكويت إلى 61.46 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري بلغ سعر الدينار الكويتي 58.77 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي فوصل سعره إلى 59.64 جنيه للشراء، و61.81 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصراف الآلي.

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 59.20 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

وفي بنك مصر، وصل سعر العملة الكويتية إلى 59.32 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

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