الخميس 28 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 28 يوليو 2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع قيمة الفائدة 75 نقطة أثر على أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 حيث شهدت تباينًا أمام الجنيه المصري، وقرر بعض البنوك المركزية في عدد من الدول العربية والأوروبية مقاومة الانهيار أمام الدولار الأمريكي ومكافحة آثار التضخم.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية الخميس 28 يوليو 2022

في بداية تعاملات اليوم فيما يخص سعر بعض العملات العربية والأجنبية بعدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية حسب تحديث البنك المركزي المصري، وشاشات التداول اللحظية بالبنوك، وفي عدد من شركات الصرافة، ففي حين استقر سعر 4 عملات، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني، وواصل اليورو الهبوط.

 

أسعار العملات الأجنبية في مصر 

من هنا يكثر البحث عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر عن أسعار بعض العملات العربية والأجنبية ويقدم موقع “الدستور” بيانًا تفصيليًا بمتوسط سعر الصرف، لعملات: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 25- 7- 2022

سعر الجنيه الإسترليني في مصر الخميس 28 يوليو 

الجنيه الإسترليني 22.62 جنيه للشراء، و22.72  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر الخميس 28 يوليو

الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر الخميس 28 يوليو

الدرهم الإماراتي 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر الخميس 28 يوليو

الدينار الكويتي 61.39 للشراء، و61.77 للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية في مصر الخميس 28 يوليو

في بنك مصر وصل سعر الدولار إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

انخفض الدولار قرشَا في البنك الأهلي القطري QNB ووصل إلى سعر 18.89 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار إلى 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل سعر الدولار 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية في مصر الخميس 28 يوليو

انخفض اليورو بالبنك التجاري الدولي لـ19.12 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

وصل اليورو في البنك الأهلي المصري إلى سعر 19.10 للشراء، و19.27 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB انخفض اليورو إلى سعر 19.11 للشراء، ووصل إلى 19.29 للبيع.

انخفض اليورو في بنك مصر إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل سعر اليورو إلى 19.08 للشراء، وسعر البيع وصل إلى 19.26.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية في مصر الخميس 28 يوليو

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، إلى 22.73 جنيه للشراء، و22.92 جنيه للبيع.

بلغ الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر 22.71 للشراء وسعر البيع 22.90.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إلى 22.71 للشراء و22.90 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB ارتفع إلى 22.72 للشراء، و22.92 للبيع.

وصل في بنك بلوم مصر إلى سعر 22.68 للشراء، و22.90 للبيع.

 

 

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية في مصر الخميس 28 يوليو

في بنك مصر، سجل الدرهم الإماراتي سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع

وصل الدرهم الإماراتي إلى سعر 5.14 للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

في بنك الكويت الوطني NBK، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.08 للشراء، و5.19 للبيع.

في بنك بلوم مصر، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري QNB 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في مصر الخميس 28 يوليو

وصل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى سعر 59.64 جنيه للشراء، و61.76 جنيه للبيع.

بلغ الدينار الكويتي سعر 59.16 للشراء، و61.68 للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل الدينار الكويتي إلى 59.26 جنيه للشراء، و 61.68 للبيع ببنك مصر.

في بنك بلوم مصر، سجل الدينار الكويتي سعر 61.42 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

بلغ الدينار الكويتى في البنك الأهلي القطري QNB إلى سعر 58.77 للشراء، و61.73 للبيع.

العملات اليوم الخميس الموافق 28 يوليو الاجنبية الخميس 28 يوليو 2022 الريال السعودي الجنيه الاسترليني الدرهم الإماراتي

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