السبت 30 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة ببنها

حبس
حبس
ads

 

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بحبس عنصر شديد الخطورة يدعى كعبورة 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب القبض عليه في بنها وبحوزته أكثر من نصف كيلو بودر، قبل ترويجها على عملائه.

 

كان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم بقيام عاطل مقيم دائرة القسم بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "البودر".

 

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول بنها، من ضبط "ى أ ي"، وشهرته "كعبورة"، 27 سنة، عاطل مقيم عزبة الزراعة - دائرة القسم، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، وبحوزته 600 جرام من مخدر البودر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

ضبط كعبورة في نها ضبط تاجر البودر في بنها اللواء نبيل سليم النيابة العامة الاتجار بالمواد المخدرة مدير أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الانتهازية» و«الجهل» فى التعامل مع أزماتنا

الأكثر قراءة

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022 بالجنيه

من هو الفنان طارق النهرى المفرج عنه بقرار العفو الرئاسى؟

مصادر بـ التعليم: الوزارة تستعد لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 30- 7 -2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما تعدنا به الحكومة

د.أحمد الخميسى

دكتور عطية.. مزيل للروائع

د. منى حلمى

السياحة والإنتاج.. والبناء الداخلى

علي سعدة

الدبة تقتل صاحبها

أحمد الصغير

«الجماعة الإسلامية» واستمرار الرقص مع الشيطان!

عبدالوهاب الحمادي

نجيب محفوظ والاحتلال العراقى لدولة الكويت

حسين دعسة

أسرار تحدد مستقبل الصراع الأمريكى- الصينى فى 120 دقيقة

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

صور

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله