حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة ببنها

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بحبس عنصر شديد الخطورة يدعى كعبورة 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب القبض عليه في بنها وبحوزته أكثر من نصف كيلو بودر، قبل ترويجها على عملائه.

كان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم بقيام عاطل مقيم دائرة القسم بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "البودر".

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول بنها، من ضبط "ى أ ي"، وشهرته "كعبورة"، 27 سنة، عاطل مقيم عزبة الزراعة - دائرة القسم، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، وبحوزته 600 جرام من مخدر البودر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.