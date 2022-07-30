السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع طفلين غرقًا في حادثين منفصلين بالبحيرة

غريق
غريق
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شهدت محافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، مصرع طفلين غرقا، في مركزي أبوحمص وحوش عيسى، في حادثين منفصلين، وتم تحرير محضرين بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد تلقى اللواء أحمد خلف مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بمصرع طفلين في حادثين منفصلين.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى إيتاى البارود محمد. ع. ا. ع 15 سنة ـ محلة عبيد جثة هامدة - ادعاء اسفكسيا الغرق بترعة بقرية محلة عبيد.

كما تبين استقبال مستشفى أبو حمص المركزى عبد الرحمن. ز. ر 7 سنوات أبو حمص جثة هامدة ادعاء سقوط طفل من على عربه كارو بطريق كوم القناطر ـ أبو حمص.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الوقائع.

النيابة العامة إيتاي البارود شرطة النجدة مصرع طفل محافظة البحيرة مديرية أمن البحيرة مصرع طفلين

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