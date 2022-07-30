مصرع طفلين غرقًا في حادثين منفصلين بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، مصرع طفلين غرقا، في مركزي أبوحمص وحوش عيسى، في حادثين منفصلين، وتم تحرير محضرين بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد تلقى اللواء أحمد خلف مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بمصرع طفلين في حادثين منفصلين.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى إيتاى البارود محمد. ع. ا. ع 15 سنة ـ محلة عبيد جثة هامدة - ادعاء اسفكسيا الغرق بترعة بقرية محلة عبيد.

كما تبين استقبال مستشفى أبو حمص المركزى عبد الرحمن. ز. ر 7 سنوات أبو حمص جثة هامدة ادعاء سقوط طفل من على عربه كارو بطريق كوم القناطر ـ أبو حمص.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الوقائع.