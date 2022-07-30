السيطرة على حريق داخل مول بجوار فندق رمسيس هيلتون (صور)

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق داخل محل بمول تجاري بجوار فندق رمسيس هيلتون.

حريق داخل مول بجوار فندق رمسيس هيلتون

فقد نشب حريق، اليوم، بأحد محلات الأحذية داخل مول تجاري، بجوار فندق رمسيس هيلتون، بمنطقة بولاق أبوالعلا، وسط القاهرة.

حريق داخل مول بجوار فندق رمسيس هيلتون

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل أحد المحلات التجارية، بجوار فندق رمسيس هيلتون، بمنطقة وسط البلد، التحرير.

حريق داخل مول بجوار فندق رمسيس هيلتون

ودفعت على الفور الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران.

وتحرر محضر، وتمت الإحالة للنيابة للتحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.