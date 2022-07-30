السبت 30 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة فيلتين فى التجمع الأول

متهمين
متهمين
ads

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة فيلتين في منطقة التجمع الأول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتضرر 2 من المواطنين من كسر باب فيلتين ملكهما، وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخلهما، في منطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقل فريق بحث من قسم شرطة التجمع الأول، لموقع البلاغ، وعقب جمع المعلومات بعد الاستعانة بالطرق الحديثة، تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها حيازة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، كما أقر المتهمان بتصرفهما في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية، وهو صاحب محل للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، أمكن ضبط الأخير وعثر بحوزته على كمية من الأجهزة والأدوات والمعدات الكهربائية، وبمواجهته بأقوال المتهمين المضبوطين أقر بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع السرقة.

قاضي المعارضات تجديد حبس سرقة فيلتين التجمع الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

الأكثر قراءة

من هو الفنان طارق النهرى المفرج عنه بقرار العفو الرئاسى؟

«الداخلية» تضبط 38 تمثالًا وقطع ذهبية مع عاطل في الفيوم

مصدر: عرض مسرحية مميزة على قنوات المتحدة ضمن بروتوكول الشركة مع «الثقافة»

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 30- 7 -2022

100 جنيه على «بطاقة التموين».. الفئات المستفيدة وموعد صرفها

«الزراعة» تصدر نشرة توصيات لمزارعي البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

نجيب محفوظ والاحتلال العراقى لدولة الكويت

حسين دعسة

أسرار تحدد مستقبل الصراع الأميركي - الصيني في 120 دقيقة

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

ماجد حبته

بايدن وشى.. مكالمة خامسة!

سارة شريف

ليست معركة مهاجرين

صفاء النجار

غياب الأفلام الرياضية المصرية

محمد المعموري

ستبقى مصر بخير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى ميلاد المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله