تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة فيلتين فى التجمع الأول

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة فيلتين في منطقة التجمع الأول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتضرر 2 من المواطنين من كسر باب فيلتين ملكهما، وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخلهما، في منطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقل فريق بحث من قسم شرطة التجمع الأول، لموقع البلاغ، وعقب جمع المعلومات بعد الاستعانة بالطرق الحديثة، تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها حيازة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، كما أقر المتهمان بتصرفهما في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية، وهو صاحب محل للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، أمكن ضبط الأخير وعثر بحوزته على كمية من الأجهزة والأدوات والمعدات الكهربائية، وبمواجهته بأقوال المتهمين المضبوطين أقر بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع السرقة.