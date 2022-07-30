السبت 30 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

التصريح بدفن جثة إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك السابق

جثة
جثة
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أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة إبراهيم الدسوقي لاعب الكرة بنادي الزمالك السابق بعد وفاته متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي على يد نجله بفازة نحاس، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت بلاغا من شرطة النجدة بقيام مريض نفسى ومدمن للمخدرات، بمهاجمة أسرته بمنطقة فريد ندا ببنها، ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك الأسبق لكرة القدم والذى توفي اليوم متأثرا بجراحه، وجدته ونجله شقيقته، وتم نقل المتوفاة والمصابين للمستشفي والسيطرة على الموقف وضبط المتهم الذي تبين أنه مريض نفسي نتيجة تعاطي المواد المخدرة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسي ويخضع للعلاج من إدمان المخدرات، وأصابته حالة هياج وحاولت أسرته السيطرة عليه إلا أنه هاجمهم ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده وابنة شقيقته وألقي القبض عليه وتم التحفظ عليه وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق والاستعلام عن الحالة العقلية والنفسية له مع الاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وسؤال شهود العيان وطلب تحريات المباحث.

القليوبية دفن جثة إبراهيم الدسوقي لاعب الكرة بنادي الزمالك السابق

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