الجمعة 29 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

أسعار النفط تقفز 4 دولارات للبرميل مع تراجع فرص زيادة أوبك+ للمعروض

النفط
النفط
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قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل اليوم الجمعة، مع تحول التركيز إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، وتراجع التوقعات بأن تزيد المجموعة من المعروض في الأسواق.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الجمعة، 3.29 دولار أو 3.1 في المئة إلي 110.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ الخامس من يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 4.42 دولار إلى 106.25 دولار.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.85 دولار أو خمسة في المئة إلى 101.27 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن تسجل تعاقدات برنت وخام غرب تكساس ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو سبعة في المئة ولكنهما في طريقهما أيضًا لتسجيل ثاني خسارة شهرية مع انخفاض خام برنت 3.8 في المئة لشهر يوليو وانخفاض خام غرب تكساس الوسيط 4.2 في المئة.
وعزز ارتفاع أسواق الأسهم النفط اليوم الجمعة كما فعل ذلك أيضًا تراجع الدولار الذي يجعل النفط أرخص لمشتري النفط بعملات أخرى.


وسيتابع المستثمرون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس.


وذكرت مصادر في أوبك+ أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.


وسيكون قرار عدم زيادة الإنتاج مخيبًا لآمال الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية هذا الشهر على أمل التوصل لاتفاق بخصوص إنتاج النفط.


غير أن محللين قالوا إنه سيكون من الصعب على أوبك+ زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.

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وائل لطفي

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