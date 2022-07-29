إصابة 10 إثر تصادم سيارة مع دراجتين ناريتين أمام مطار فايد

أصيب 10 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجتين ناريتين أمام مطار فايد على طريق "الإسماعيلية - السويس"، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كان اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية السويس.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، ويجري تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.