برلمانيون أمريكيون يطلبون تحقيقا خاصا تجريه واشنطن حول مقتل أبو عاقلة

قدّم برلمانيون أمريكيون يساريون الخميس مشروع قانون يهدف إلى دفع الولايات المتحدة لإجراء تحقيقها الخاص في مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وتوجهت عائلة الصحفية التي قُتلت بالرّصاص في 11 مايو أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى واشنطن هذا الأسبوع، لكنها لم تحصل من الخارجية الأمريكية على رد شاف.

وأعلن مسؤولون منتخبون من الجناح اليساري بالحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون يخوّل السلطات الأمريكية إجراء تحقيقها الخاص لتحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بحياة الصحفية.

وقال النائب الديمقراطي أندريه كارسن للصحافة، وبجانبه أفراد من عائلة شيرين، "ندعو زملاءنا إلى النظر إلى هذا على أنه مسألة تتعلق بحرية الصحافة وإلى تنحية السياسة الإسرائيلية والفلسطينية جانبا والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته: هجوم على الصحافة المستقلة ومقتل واحدة من مواطنينا".

كما يعتزم كارسن تقديم نص يهدف إلى فرض إلزامية إجراء تحقيق أمريكي حول أي صحفي أمريكي يُقتل في الخارج.

وقالت النائبة رشيدة طليب وهي من أصول فلسطينية "ربما... بعض زملائي قد يدعمون النص إذا احتاجوا إلى حذف كلمة فلسطينية من +أمريكية-فلسطينية+ حتّى تكون حياتها (شيرين) مهمة".