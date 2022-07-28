الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

جهود مكثفة لانتشال جثة طفل غرق فى مياه النيل بالقناطر

غرق
غرق
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تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها لانتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل في منشأة القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق طفل بنهر النيل في منشأة القناطر، لينتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحديد هويته. 

تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة سير التحقيقات.

قوات الانقاذ النهري الجيزة منشأة القناطر غرق جثة

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الكرة وتجارة التعصب

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