الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

العثور على جثة سيدة مسنة فى مسكنها بالشرقية

جثة
جثة
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توفيت ربة منزل بمحافظة الشرقية في العقد السابع من العمر، داخل مسكنها بقرية الطيبة بمحافظة الشرقية، حيث أبلغ أحد أقاربها الشرطة بالعثور عليها متوفاة داخل مسكنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق لموقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات الأولية، استبعاد وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتوفاة تعيش بمفردها، بعد انفصالها عن زوجها الذي يعيش بمحافظة الإسماعيلية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة من قبل مفتش الصحة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية في الجثمان.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، يفيد بوصول "ن. خ. إ" 68 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية الطيبة دائرة مركز الزقازيق،  جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

محافظة الشرقية قرية الطيبة الزقازيق ل جثة ربة منزل شبهة جنائية الكشف الطبى مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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