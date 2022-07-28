الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع رضيعة وإصابة 11 إثر تصادم سيارتين بأسيوط

جثة
جثة
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لقيت طفلة رضيعة مصرعها، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارتين بطريق "أسيوط - سوهاج" الشرقي بمركز البداري في أسيوط.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي أسيوط - سوهاج، ووقوع حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي، وذلك بحري وحدة إسعاف العقال القبلي.

أسفر الحادث عن مصرع "م. و. ص"، 3 أشهر، وإصابة "إ. ع. م"، 18 عامًا، و"ر. م. ص"، 3 سنوات، و"ن. و. ص"، و"ج. ع. ه"، 30 عامًا، و"و. ص. ع"، 35 عامًا، و"ح. و. ص"، 7 سنوات، و"ب. ن. ت"، 52 عامًا، و"م. م. ص"، 5 سنوات، و"س. و. ص"، 5 سنوات، و"م. ص. ع"، 32 عامًا، و"ن. أ. ص"، 27 عامًا. 

 وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، وكذلك المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى البداري المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة.

حادث تصادم طريق أسيوط - سوهاج مركز البداري اسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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