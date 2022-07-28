الخميس 28 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

حظك اليوم الخميس 28 يوليو 2022 لجميع الأبراج الفلكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قدم موقع «hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الخميس 28 يوليو 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل 

اليوم ، قد تكون قادرًا على تنفيذ خطط عمل ناجحة بدعم من مرؤوسيك، قد تشارك في بعض الاجتماعات الاجتماعية أو الأسرة معًا، مما قد يعزز شبكتك، من المحتمل أن تقوم برحلات قصيرة متعلقة بالعمل، مما قد يمنحك مزايا في المستقبل القريب.

برج الثور

اليوم هو يوم جيد، من المرجح أن تكون صحتك المالية جيدة، قد تحصل على فوائد من استثماراتك السابقة، يمكنك التحكم في إنفاقك على الأشياء التي لا قيمة لها، مما قد يزيد من مدخراتك.

برج الجوزاء 

 قد تكون مشغولاً اليوم بقضايا تتعلق بالأشقاء والأقارب، قد تخطط لبدء مشروع جديد بمساعدة إخوتك وشبكتك، قد تحصل على الأرجح على طلب، مما قد يزيد من أعمال عائلتك. 

برج  السرطان

 قد تشعر اليوم بالسلبية، بسبب الأرق الليلة الماضية، قد تشعر بالملل، الأمر الذي قد ينعكس على طريقة عملك، ننصح بتأجيل الاستثمار في عملك.

 برج الأسد

قد تحصل على بعض الطلبات الكبيرة بمساعدة جهات الاتصال الخارجية، قد تواجه بعض اللحظات التي قد تشعر فيها بالقلق  ولكن بطريقة ما قد تكون قادرًا على التحكم في القلق.

 برج العذراء

قد تكون مشغولاً في العمل قد تواجه بعض الصعوبات في إكمال المهمة، وقد تجعلك مستاءً، ولكن بطريقة ما نعمة من كبار السن والمعلمين، قد تخرج من هذا الموقف الفوضوي. بسبب عبء العمل.

برج الميزان

 الأمور الآن تحت السيطرة، قد تكون أزمة الأيام القليلة الماضية قد انتهت الآن، قد تشعر بالهدوء والبرودة، وقد نجد  تركيزك على أهدافك جيدًا، يمكنك الاستمتاع بعملك.

 برج العقرب

تكون ضحية للأفكار السلبية،  قد تدفعك غطرستك إلى التراجع عن اتخاذ قرارات صعبة، لذا يبدو أن حياتك تتوقف في مكان ما يجب تجنب القيام باستثمارات في الأصول الميتة. 

برج القوس

 تسمع على الأرجح بعض الأخبار الجيدة من حيث العمل والأعمال، قد تستمتع على الأرجح بحياتك المنزلية في تقلبات كاملة من الفرح، لذا  يُنصح بتجنب الخوض في حجج حول مواضيع لا قيمة لها. 

 برج الجدي

 اليوم مفيد لعملك، فقد تؤدي أداءً جيدًا من حيث العمل قد يمنحك رئيسك في العمل المزيد من المسؤولية فيما يتعلق بالترقيات، خصومك وخصومك تحت السيطرة الآن.

 برج الدلو

من المحتمل أن تكون غير مركّز في العمل، ونفاد الصبر قد يدفعك إلى الأسفل بشكل سلبي قد تجعلك صحة الأطفال والزوج منزعجًا. 

 برج الحوت

 ننصحك بتجنب الاستثمار في منشآت لا قيمة لهامن غير المحتمل أن يكون أصدقاؤك داعمين لك اليوم، لذلك لا ينبغي أن تتوقع منهم المزيد من حيث المساعدة، وإلا فقد يجعلك ذلك أكثر حزنًا.

توقعات الابراج الفلكية لجميع الأبراج الفلكية توقعات الأبراج الفلكية اليوم الخميس 28 يوليو الثور برج الأسد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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