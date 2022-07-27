الأربعاء 27 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

طلب التحريات عن عاطل لاتهامه بسرقة مصوغات ومحال تجارية

ضبط عاطل
ضبط عاطل
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طلبت جهات التحقيق بالأزبكية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية حول ضبط عاطل متهم سرقة المحال التجارية وسرقه مصوغات وأجهزة كهربائية بدائرة القسم.

وألقت مباحث القاهرة، اليوم القبض على عاطل؛ لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، وإعادة كل المسروقات بالأزبكية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته "شاشة، بعض المشغولات الذهبية" مجهولة المصدر، مفك.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

وباستدعاء مالكة الشقة محل الواقعة، تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأزبكية تحريات المباحث الجنائية عاطل سرقة أجهزة كهربائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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