الأربعاء 27 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المرور يزيل آثار حادث تصادم على الطريق الأوسط بالمنيا

جريدة الدستور
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دفع رجال الإدارة العامة للمرور بالمنيا، بعدد من الأوناش لرفع وإزالة آثار حادث مرورى على الطريق الأوسط بالمنيا الجديدة والذي تسبب في إصابة 9 أشخاص إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسط بالمنيا الجديدة إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلاب السيارة ووجود مصابين، وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

رجال الإدارة العامة للمرور بالمنيا الأوناش آثار حادث المنيا الجديدة اصابة 9 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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