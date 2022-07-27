المرور يزيل آثار حادث تصادم على الطريق الأوسط بالمنيا

دفع رجال الإدارة العامة للمرور بالمنيا، بعدد من الأوناش لرفع وإزالة آثار حادث مرورى على الطريق الأوسط بالمنيا الجديدة والذي تسبب في إصابة 9 أشخاص إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسط بالمنيا الجديدة إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلاب السيارة ووجود مصابين، وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.