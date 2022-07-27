إصابة 4 أشخاص فى تصادم «سيارة وتوكتوك» بالغربية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتوكتوك بكفرالزيات، اليوم الأربعاء، بسبب السرعة الزائدة على الطريق الزراعي في محافظة الغربية.



تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير مستشفى كفرالزيات العام بوصول كل من أحمد السقا، 35 سنة، سائق توكتوك، مصابًا بخلع بالكتف الأيسر وجرح بالرأس، وفاطمة محمد، مصابة بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، ومها رضا، 24 سنة، مصابة بخلع بالكتف الأيسر وإصابة بفقرات العنق، ونعيمة أبوهاني، 78 سنة، مصابة بكسر بالحوض وكدمات وردود متفرقة.

كما أصيبوا بعد صدم سيارة للتوكتوك أثناء سيره بالطريق الزراعي السريع كفرالزيات إسكندرية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.