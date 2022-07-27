الأربعاء 27 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«الحشيش» يقود 3 أشخاص للسجن 15 عاما بالإسكندرية

الحشيش
الحشيش
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي، اليوم الأربعاء، بالسجن 15 عامًا و غرامة 100 ألف جنيه لـ 3 متهمين بالاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 499 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر "الحشيش" بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام كل من " م.ع.ج " مبيض محارة و " م.إ.ش" عامل و " م.ر ال" سائق بمزاولة نشاطًا إجراميًا في التتجار بالمواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما خلال استخدامهم سيارة، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي.

بتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي والمتهم الثالث على مبلغ مالي وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالين بلاستيكيين أحدهما يحوي 200 طربة حشيش والاخرين عدد 198 طرب لذات المخدر .

بمواجهتهما أقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن الاتجار في المخدرات متهمين العامرية

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وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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