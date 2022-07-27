ضوابط الكشف الطبي على معاوني النيابة الإدارية الجدد

حددت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، عدة ضوابط يجب الالتزام بها من قبل معاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعة 2016، أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم بمصلحة الطب الشرعى بزينهم.



وعن تعليمات الحضور، هي:

-الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة.

-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي.

-بطاقة دفع إلكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه، لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.

-ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

-لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، بخلاف المواعيد المشار إليها، ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.