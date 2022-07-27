الأربعاء 27 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تأجيل محاكمة طبيب قتل ابن طليقته بسوهاج

محاكمة
محاكمة
ads

أجلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، محاكمة طبيب متهم بقتل ابن طليقته والشروع في قتلها وآخر، إلى جلسة الدور الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وأودع المتهم مستشفى النفسية والعصبية بالعباسية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، أمانة سر عبد المنصف إبراهيم، عاطف رمسيس.

تفاصيل جريمة قتل فى سوهاج

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما وجهت النيابة العامة لـ«ع . م»، 38 عاماً، طبيب، تهمة قتل المجني عليه الطفل «م. و»، 6 سنوات عمداً مع سبق الإصرار، وانهال عليه بطعنة بالصدر قاصداً قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وشرع في قتل المجني عليها طليقته «أ. ج »، 33 عاماً، مديرة معمل تحاليل، عمداً مع سبق الإصرار، حيث انهال عليها بالضرب باستخدام سكين قاصداً قتلها فأحدث إصابتها، بسبب خلافات مالية بينهما بعد أن تم طلاقها منه في شهر نوفمبر الماضي.

وشرع في قتل المجني عليه «م. م»، 24 عاما كيميائي في معمل تحاليل ويقيم بلصفورة، عمداً مع سبق الإصرار عندما حاول المجني عليه إقصاءه عن إتمام جريمته الأولى حيث انهال عليه بالضرب باستخدام ذلك السكين.

محكمة جنايات سوهاج قتل مستشفي النفسية والعصبية بالعباسية أخبار الحوادث جريمة قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

نقل عدد من مديرى الأمن.. ننشر الملامح الأولية لحركة تنقلات الشرطة 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

حركة تنقلات الداخلية: اللواء أحمد جمال مديرًا لأمن أسيوط

نتيجة الثانوية عبر بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عكاشة ومشالى وبيبرس!

د. رضا عطية

توفيق الحكيم.. الفنان الشامل

جلال حمام

القارة العجوز بين شقي الرحى.. موسكو وواشنطن

د. القس صفوت البياضى

هل ستكون مصر ضمن البلدان المدرجة كأغنى دول العالم

إبراهيم عبد العزيز

توفيق الحكيم يكتب عن لقائه بعبدالناصر والسادات فى الآخرة

محمد المعموري

الطاقة المستدامة والأمن الغذائى العربى

إبراهيم داود

فى محبة فتحى الخميسى

ماجد حبته

التكامل الثلاثى صار رباعيًا

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

ملك الأردن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلى فى قصر الحسينية

أمريكا ترفض إجراء تحقيق مستقل في اغتيال إسرائيل لشيرين أبوعاقلة

عائلة أبوعاقلة تطالب أمريكا بالتحقيق فى قتل «شيرين» ومحاسبة إسرائيل