تأجيل محاكمة طبيب قتل ابن طليقته بسوهاج

أجلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، محاكمة طبيب متهم بقتل ابن طليقته والشروع في قتلها وآخر، إلى جلسة الدور الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وأودع المتهم مستشفى النفسية والعصبية بالعباسية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، أمانة سر عبد المنصف إبراهيم، عاطف رمسيس.

تفاصيل جريمة قتل فى سوهاج

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما وجهت النيابة العامة لـ«ع . م»، 38 عاماً، طبيب، تهمة قتل المجني عليه الطفل «م. و»، 6 سنوات عمداً مع سبق الإصرار، وانهال عليه بطعنة بالصدر قاصداً قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وشرع في قتل المجني عليها طليقته «أ. ج »، 33 عاماً، مديرة معمل تحاليل، عمداً مع سبق الإصرار، حيث انهال عليها بالضرب باستخدام سكين قاصداً قتلها فأحدث إصابتها، بسبب خلافات مالية بينهما بعد أن تم طلاقها منه في شهر نوفمبر الماضي.

وشرع في قتل المجني عليه «م. م»، 24 عاما كيميائي في معمل تحاليل ويقيم بلصفورة، عمداً مع سبق الإصرار عندما حاول المجني عليه إقصاءه عن إتمام جريمته الأولى حيث انهال عليه بالضرب باستخدام ذلك السكين.