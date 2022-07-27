الأربعاء 27 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

استمرار إجراء الكشف الطبى لمعاونى النيابة الإدارية الجدد

جريدة الدستور
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يواصل الطب الشرعي استقبال معاوني النيابة الإدارية الجدد دفعة 2016، بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة؛ لإجراء الكشف الطبي.

ومع مراعاة الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة لا بد من اتباع الآتي:
- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي. 
- بطاقة الدفع الإلكتروني يوجد بها مبلغ ٥٠٠ جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبى. 
- ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
- لا توجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المعلن عنها، ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.

الكشف الطبى مصلحة الطب الشرعي النيابة الإدارية الجدد الطب الشرعي زينهم

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