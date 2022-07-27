«بندقية» تقود عاملا للسجن 5 سنوات فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة محمد أحمد سنجر، اليوم الأربعاء، بالسجن 5 سنوات لعامل وغرامة مالية 10 آلاف جنيه ومصادرة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة، لاتهامه بحيازة سلاح ناري.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2209 لسنة 2022 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم، وبحوزته أسلحة نارية بمحل سكنه بدائرة القسم.



تفاصيل الواقعة

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان عن أن التحريات دلت علي قيام المتهم "ع.ه.م" عامل مقيم منطقة الكنج مريوط بحيازة أسلحة نارية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار أبصرت القوة المتهم يخرج من منزله وبحوزته جوال بلاستيكي.

وبضبطه وفض الجوال عثر بداخله على سلاح ناري بندقية آلية وسلاح ناري فرد خرطوش، وكذا عدد 75 طلقة، وعدد 2 خزنه فارعة خاصة بالبندقية الآلية وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته تلك الأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن النفس.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.