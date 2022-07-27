الأربعاء 27 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

طقس حار
طقس حار
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ينشغل المصريين هذه الأيام بمتابعة درجات الحرارة وحالة الطقس كل يوم خاصة مع تعاظم درجة الحرارة طول ساعات اليوم وشعورهم بذروة فصل الصيف، فشهر يوليو  ينتصف الصيف وترتفع دونًا عن غيره من الأشهر، لذا يفضل المصريين قضاء هذه الأيام على أحد الشواطئ والمدن الساحلية.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

ويتصدر البحث عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 محركات البحث العالمية جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ومن هنا نبهت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية وتوخي الحذرمن حالة الطقس خاصة لكبار السن في ساعات الظهيرة .

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درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 درجة 

وتوقعت الأرصاد حالة الطقس أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 36 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية .

 

رطوبة وشبورة مائية اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

ومن ناحية أخرى حذر الخبراء من تكون الشبورة المائية الخفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح حتى الساعة 6 صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما قد يتسبب في حوادث طرق محتملة خاصة على الطر السريعة .

 

نسب الرطوبة في القاهرة وبعض المحافظات 27 يوليو 2022

وتوقعت الأرصاد أن يصل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة وجاءت كالأتي: 

  • القاهرة الكبرى 80% خلال ساعات الليل و40% نهارا.
  • وتسجل الرطوبة 90% على محافظات السواحل الشمالية ليلا و55% نهارا.
  • وتنخفض معدلات الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 25% ليلا و15% نهارا.

 

تحذير لكبار السن من حالة الطقس 

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة لكبار السن منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والالتزام بالظل خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا) وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وشرب المياه والمشروبات الباردة وتجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية، مع الالتزام بالتباعد وهو أمر حتمي مع الموجة الارتدادية لفيروس كورونا مستجد حرصًا على سلامتهم .

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

وتحرص الدستور على تقديم درجات في القاهرة وبعض المحافظات و التحديثات اليومي والتي جاءت كالأتي  :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 -المحسوسة 38

الوجه البحرى العظمى 33-المحسوسة 41

جنوب سيناء العظمى 38-المحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 42-المحسوسة 43

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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