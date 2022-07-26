الثلاثاء 26 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عائلة أبوعاقلة تطالب أمريكا بالتحقيق فى قتل «شيرين» ومحاسبة إسرائيل

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة
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دعت عائلة الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبوعاقلة التي قُتلت خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في مايو، الولايات المتحدة، اليوم، على إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة إسرائيل، في زيارة لواشنطن تلبية لدعوة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وقالت العائلة التي ستلتقي أيضا نوابًا، إنها تدعو الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق "شامل وموثوق ومستقلّ وشفاف" في مقتل أبو عاقلة.

وكتب شقيقها طوني أبوعاقلة في بيان: «لقد مكّنت الولايات المتحدة إسرائيل لفترة طويلة جدا من القتل مع الإفلات من العقاب من خلال توفير الأسلحة والحصانة والغطاء الدبلوماسي».

وأضاف: «الإفلات من العقاب يؤدي إلى التكرار.. نحن هنا للقيام بدورنا وضمان إنهاء هذه الحلقة.. إذا سمحنا بأن يتم تجاهل مقتل شيرين، فنحن نرسل رسالة مفادها أن حياة المواطنين الأمريكيين في الخارج لا تهم، وأن حياة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي لا تهم، وأن أكثر الصحفيين شجاعة في العالم، أولئك الذين يغطون الأثر البشري للنزاع المسلح والعنف، يمكن الاستغناء عنهم».

شيرين أبو عاقلة الولايات المتحدة أنتوني بلينكن الضفة الغربية حياة الفلسطينيين الإحتلال الإسرائيلي

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وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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