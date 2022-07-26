مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى نهاية أغسطس
أصدر د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقات التموين حتى 30 أغسطس 2022.
وقال المصيلحي إن التوجيه يأتي تسهيلاً على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، كما نص القرار في المادة الثانية على استمرار فتح موقعي ( دعم مصر – مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم.
وأكد أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد بيانات بطاقة الدعم، لافتًا إلى أن رقم الهاتف المحمول سيساهم في سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل قصيرة له على الهاتف المحمول، مؤكدًا أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضًا، إضافة إلى موقعي ( دعم مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم، لافتًا إلى أن القرارات والتوجيهات الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة، وتم استثناء اسر السجناء وكبار السن الغير قادرين علي الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي ان يتقدم احد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.
أضاف متحدث التموين أن الوزير أصدر توجيهًا وزاريًا لقبول طلبات تظلمات البطاقة التموينية لمن جاءت لهم رسالة علي بون الصرف (مرتبات حكومية مرتفعة – امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر) بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز خدمة المواطنين وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مديري المديرية أسبوعيًا.