مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى نهاية أغسطس

أصدر د.علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقات التموين ‏حتى 30 أغسطس 2022.

وقال ‏المصيلحي إن ‏التوجيه يأتي تسهيلاً على المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية، كما نص القرار في المادة الثانية على استمرار ‏فتح موقعي ( دعم مصر – مصر الرقمية ) لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم.‏

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، ‏أن تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم، لافتًا إلى أن رقم الهاتف المحمول سيساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له على الهاتف المحمول، مؤكدًا أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضًا، إضافة إلى موقعي ( ‏دعم مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول علي بطاقة الدعم، لافتًا إلى أن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء اسر السجناء وكبار السن الغير قادرين علي الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي ان ‏يتقدم احد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

أضاف متحدث التموين أن ‏الوزير أصدر توجيهًا وزاريًا لقبول طلبات تظلمات البطاقة ‏التموينية لمن جاءت لهم رسالة علي بون الصرف (مرتبات حكومية ‏مرتفعة – امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر) بالمكاتب والإدارات ‏التموينية ومراكز خدمة المواطنين وإرسالها لديوان عام الوزارة عن ‏طريق مديري المديرية أسبوعيًا.‏