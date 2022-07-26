المشدد 10 سنوات لمدير شركة هتك عرض قاصر بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ‏لمدير شركة لمستلزمات الخياطة‎؛ هتك عرض قاصر تعمل لديه في الشركة.

الحكم صدر في قضية رقم 147 لسنة 2022 قسم ‏أول المنصورة‏ المقيدة برقم 86 ‏لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم لمحكمة الجنايات بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من ‏تحقيقات، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم "أ. م. م" ‏‏28 عامًا، محبوس، مدير شركة خاصة لمستلزمات الخياطة‎، لقيامه في شهر ديسمبر من العام الماضي بدائرة قسم أول المنصورة بهتك عرض فتاة لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة وحال كون المجني عليها الطفلة خادمة بالأجر لدى ‏المتهم.‏

ووجهت له النيابة العامة الاتهام بهتك عرض الطفلة المجنى عليها "س. ع. ا"، 17 عاما، بالقوة ‏والتهديد بأن حسر بنطالها عنها وجثم فوقها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير ‏مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المجني عليها في أقوالها في التحقيقات، أنها وإبان فترة عملها لدى المتهم بأجر وذلك بالشركة ‏الخاصة به، استغل حداثة سنها وضعف بنيانها حال تواجدها وقام بإحكام قبضته عليها وهتك عرضها من الخلف.