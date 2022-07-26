المشدد 10 سنوات لمدير شركة هتك عرض قاصر بالدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمدير شركة لمستلزمات الخياطة؛ هتك عرض قاصر تعمل لديه في الشركة.
الحكم صدر في قضية رقم 147 لسنة 2022 قسم أول المنصورة المقيدة برقم 86 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.
كان المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم لمحكمة الجنايات بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم "أ. م. م" 28 عامًا، محبوس، مدير شركة خاصة لمستلزمات الخياطة، لقيامه في شهر ديسمبر من العام الماضي بدائرة قسم أول المنصورة بهتك عرض فتاة لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة وحال كون المجني عليها الطفلة خادمة بالأجر لدى المتهم.
ووجهت له النيابة العامة الاتهام بهتك عرض الطفلة المجنى عليها "س. ع. ا"، 17 عاما، بالقوة والتهديد بأن حسر بنطالها عنها وجثم فوقها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المجني عليها في أقوالها في التحقيقات، أنها وإبان فترة عملها لدى المتهم بأجر وذلك بالشركة الخاصة به، استغل حداثة سنها وضعف بنيانها حال تواجدها وقام بإحكام قبضته عليها وهتك عرضها من الخلف.