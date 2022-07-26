الثلاثاء 26 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأدلة الجنائية لأسلحة عصابة المرج: «المضبوطات سليمة»

ارشيفية
ارشيفية
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كشف تقرير الأدلة الجنائية للأسلحة المضبوطة بحوزة عاطلين في المرج، وهي عبارة عن طبنجة وبندقية خرطوش، و2 خزينة، وعدد من الطلقات النارية أن الأسلحة سليمة ومعدة للاستخدام وطلقات كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة، مما تستخدم على الأسلحة النارية.

اعترافات تفصيلية

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات.

وقال المتهمان إنهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في حيازة الأسلحة النارية الغير مرخصة، وبيعها لزبائنهم محددين سعر كل قطعة.

وأشار المتهمان إلى أنهما يبعان البندقية الآلي بـ 20 ألف جنيه، وفرد الخرطوش بـ 6 ألاف جنيه، والطلقة النارية بـ 20 جنيهًا.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما طبنجة و2 خزينة خاصة بها، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الأدلة الجنائية المرج بندقية خرطوش طبنجة نيابة المرج

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