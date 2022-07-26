إصابة 7 إثر تصادم «ملاكي وميكروباص» غرب الأقصر

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخري ميكروباص على طريق قامولا بالبر الغربي، مما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بكدمات وجروح، وتم نقل المصابين لمستشفى أرمنت والقرنة لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

كان اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخري ميكروباص على طريق قامولا بالبر الغربي، مما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بكدمات وجروح.

وتم نقل المصابين لمستشفى أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وهم كل من “أ. م” 48 سنة، "أ. م" 20 سنة ،" ف. ح" 55 سنة، "م. ع" 26 سنة، "م. ب" 40 سنة، "ح. س" 35 سنة، "م. س"31 سنة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.