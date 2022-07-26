الثلاثاء 26 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

روسيا: نأسف لموقف إسرائيل تجاه الأوضاع في أوكرانيا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تأسف لموقف إسرائيل مؤخرًا حول الأوضاع في أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا، خلال تصريحاتها إلى التلفزيون الروسي، إن موسكو تأسف لاتخاذ إسرائيل موقفًا متحيزًا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وحول قضية إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية لدى روسيا، أكدت زاخاروفا أن الأمر سيتحدد على المستوى القانوني، لأن القضية تخضع لسلطة وزارة العدل.

وتنظر وزارة العدل الروسية إغلاق الوكالة اليهودية بعد انتهاك الوكالة لقوانين البلاد، فيما نفى الكرملين أن موسكو تسعى لمنع هجرة العقول المميزة إلى إسرائيل.

إسرائيل روسيا وزارة العدل الوكالة اليهودية الكرملين الخارجية الروسية

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