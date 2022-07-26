الثلاثاء 26 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 6 سنوات لحلاق ضبط بـ 10 قطع حشيش في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الرابعة بالسجن المشدد 6 سنوا على حلاق، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3420 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

- نتيجة التحريات

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان قيام المتهم " ف.ا.ص “ حلاق بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت القوة إلي محل تواجده وبتفتيشه عثر بحوزته على "علبة سجائر تحوي بداخلها على عدد 10 قطع حشيش ومبلغ مالي".

تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية جنايات الإسكندرية السجن المشدد حلاق قسم شرطة الرمل ثان

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