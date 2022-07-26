الثلاثاء 26 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق التهم مزرعة دواجن فى الغربية

حريق التهم مزرعة
حريق التهم مزرعة دواجن
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سيطرت إدارة الحماية المدنية في مديرية أمن الغربية على حريق هائل نشب في مزرعة دواجن بقرية شنراق التابعة لمدينة السنطة، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ بالحريق. 

أُخمِدت النيران وسُيطر على الحريق دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا بنشوب حريق هائل في مزرعة دواجن بدائرة المركز ملك أحد المواطنين بقرية شنراق.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى مناطق مجاورة دون خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التى قررت ندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحادث.

الحماية المدنية الغربية حريق مزرعة دواجن السنطة

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