الثلاثاء 26 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى الثلاثاء 26 يوليو 2022

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم
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هناك حالة من النشاط في حركة البيع والشراء والتداول في سوق العملات في مصر، لاسيما سعر الريال السعودي، حيث هناك تباين لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية اليوم خلال تعاملات صباح الثلاثاء 26 يوليو 2022، لدى البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 26 يوليو 2022

ويتصدر البحث بعنوان "سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 26 يوليو 2022"  محركات البحث العالمية "جوجل" و"تويتر" مع بداية ساعات اليوم، لذا يقدم "الدستور" ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء في التحديثات اليومية. 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في مصر

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وفيما يلي سعر الريال في عدد من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة والتي تنصح الدولة بالتعامل معها بدلًا من الوقوع في فخ استغلال تجار السوق السوداء وأسعارهم التي تحرق العملة. 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

و تباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليظل عند نحو 5.02 جنيه للشراء، ويهبط إلى 5.04 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري

فيما حافظ الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، عند مستوى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أشارت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، إلى وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الريال السعودي 5.006 للشراء، و5.049 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى سعر 5.04 للشراء، و5.048 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.90 للشراء، و5.06 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فاستقر سعر الريال السعودي عند 4.98 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.00 للشراء، 5.05 للبيع.

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