يهتم طلاب الجامعة بالبحث عن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2022-2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم منذ عدة أيام موعد بداية العام الدراسي الجديد، وزاد البحث عبر جوجل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2022-2023، حتى أصبحت من أكثر العبارات بحثًا عبر جوجل.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2022-2023

رغم أن وزارة التعليم العالي لم تصدر بيان رسمي حتى الآن، تحدد فيه موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2022-2023، ولكن يجري الان اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة للدستور تفاصيل القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين.

خريطة العام الدراسي الجديد للكليات 2022

وأشارت المصادر إلى موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2022-2023 وهي كالتالي:

*بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات والمعاهد في 1 أكتوبر.

*بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 9 يناير.

*بدء إجازة منتصف العام 28 يناير.

* وبداية الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير .

وأنهت وزارة التعليم العالي وضع اللوائح الدراسية للجامعة، والانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات للجامعة، وفق الخطة الزمنية الموضوعة، مع تجهيز جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها، كما تم تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، وتزويدها بأحدث الأجهزة، استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022/2023.

ويشهد العام الدراسي الجديد دخول عدد من مؤسسات التعليم الجديدة للخدمة بمختلف المحافظات، وكذلك إضافة كليات وبرامج دراسية تتماشى مع أهداف ورؤية الدولة المصرية في خطتها للتنمية المستدامة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم الفني موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس، وستبدأ الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، يوم السبت٢٤/٩/٢٠٢٢وينتهي يوم الخميس ٨/٦/٢٠٢٣.

وتستمر الدراسة في العام الجديد لمدة ٣٥ أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٨ يوما للفصل الدراسي الأول و٩٦ يوما للفصل الدراسي الثاني.

ويتم احتساب فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور، كما تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.