الأدوية أنقذت حياتي.. أشخاص يرون تجاربهم مع مضادات الاكتئاب

يوجد عدد من الأشخاص يعانون من الاكتئاب ويستهلكون المزيد من الأدوية المضادة لهذا الاضطراب، لمعالجته حيث إن الاكتئاب يتم معالجته عن طريق الأدوية تحت اشراف طبيب وكذلك علاج نفسي.

ووفقًا لموقع METRO تأتي مضادات الاكتئاب في 3 أشكال رئيسية: مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ومثبطات امتصاص السيروتونين والنوربينفرين (SNRIs) ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs).

تساعد كل هذه الأدوية في موازنة كمية السيروتونين في دماغنا، يُعرف أيضًا باسم "الهرمون السعيد" ، السيروتونين هو الناقل العصبي الرئيسي المسؤول عن تنظيم مزاجنا. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد SNRIs و TCAs أيضًا في تحقيق التوازن بين وجود النوربينفرين: الناقل العصبي المسؤول عن تعديل القلق واستجابتنا للتوتر.

مع ذلك، بعد أن أشارت دراسة حديثة إلى أن الاكتئاب لا ينتج عن "اختلال التوازن الكيميائي"، فقد تم التشكيك في فعالية مضادات الاكتئاب مرة أخرى، حيث جادل الكثيرون بأن أقراص مضادات الاكتئاب موصوفة بشكل مفرط.

ومع ذلك، تظهر أحدث الأرقام أن 7.3 مليون شخص في المملكة المتحدة يستخدمون مضادات الاكتئاب ، وهو ما يمثل 17 ٪ من السكان البالغين، إضافة إلى الاكتئاب تستخدم مضادات الاكتئاب لعلاج عدد من اضطرابات القلق واضطرابات الهلع واضطرابات الأكل والرهاب واضطراب ما بعد الصدمة.

تحدث موقع "Metro" إلى عدد من الأشخاص الذين يستخدمون مضادات الاكتئاب لعلاج مختلف حالات الصحة العقلية وبالنسبة للكثيرين أثبتت الأدوية أنها ليست اختصارًا أو دواءً وهميًا، لكنها شريان حياة حيوي.

جوش، 26 عامًا، عانى لسنوات من اضطرابات الأكل ونوبات الهلع والقلق والاكتئاب: "شعرت بأنني خرجت عن السيطرة وكأني كنت في دوامة هبوطية" مضيفًا "لقد استغرق الأمر بعض الوقت للحصول على الجرعة الصحيحة والأدوية المناسبة لكنها ساعدتني على الشعور بمزيد من التحكم - لقد أنقذوا حياتي في النهاية.

مثل العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، تضمنت خطة علاج جوش مزيجًا من الأدوية والتدخل العلاجي.

ويشرح قائلاً: "تدريجيًا، شعرت وكأنني أمتلك الطاقة والاستقرار لأتمكن من التعامل مع صراعاتي ومعالجة الصدمات الماضية، لست متأكدًا من أنني كنت سأتمكن من الاستفادة من العلاج لو لم يتم إعطائي شعورًا بالاستقرار من خلال مضادات الاكتئاب.

واختتمت: الآن ، تحسنت صحتي العقلية إلى مستوى لم أكن أتخيله من قبل.

أما راشيل، 23 عامًا، عانت من اكتئاب حاد وفجيعة خلال الانغلاق، وجدت نفسها تبحث عبر جوجل عن أعراض الاكتئاب، وأدركت أنها لست حزينًا فقط، بل هو مرض.

اتصلت راشيل بطبيبها العام الذي وضعها على 20 ملغ من دواء سيتالوبرام المضاد للاكتئاب، مؤكدة :" شعرت أنني أحب شخصية فيلم أو شيء من هذا القبيل - كما لو لم أكن أنا لقد تصادف أنني فقط كنت أتحكم في هذا الجسد".

تقول لنا: "إنها تشبه الحياة نوعًا ما استعادت لونها لقد اهتممت بالأشياء وأردت أن أفعل أشياء أحببتها مرة أخرى.

مثل جوش، تحضر راشيل أيضًا علاجًا لمعالجة مشكلات صحتها العقلية.

تقول: "لكن مضادات الاكتئاب جعلتني من جديد". لقد جعلوني قادرًا على النظر في العالم والشعور بالأشياء ، وأعتقد أن الصور السلبية لمضادات الاكتئاب يمكن أن تحرم الناس من ذلك.

إنهم لا يعملون مع الجميع ، لكن هذه الأدوية ، بالنسبة لي ، لا تناسب هذه التجربة.

طبيبة تشرح موقف الاكتئاب

بصفتها ممرضة للصحة العقلية تتعامل مع القلق والاكتئاب ، تدرك سوزان أدير تمامًا تأثير أزمات الصحة العقلية - لكن تشخيص حالات الألم المزمن المتعددة تسبب في تدهور صحتها العقلية.

تشرح قائلة: "من الصعب للغاية أن تشعر بالألم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بعد أن زاد الطبيب جرعتها من الدولوكستين من 60 مجم إلى 90 مجم تحسنت نوعية حياة سوزان بشكل كبير.

وتضيف أن تناول مضادات الاكتئاب مكنها من أن تكون "أماً وزوجة أفضل".

تشرح قائلة: "لا أشعر بالقلق باستمرار بشأن ما إذا كان يوم سيء سيذهب إلى الفراش لمدة أسبوع ، أو إذا فسرت شيئًا قاله شخص ما بطريقة غير صحيحة ثم أشعر بالقلق الشديد لدرجة أنني بالكاد أستطيع العمل".

ومع ذلك ، تختلف فعالية مضادات الاكتئاب اعتمادًا على الشخص ، وحالة الصحة العقلية الموصوفة لعلاجها.