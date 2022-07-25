الإعدام لسيدة والسجن لزوجها ونجليها.. إسدال الستار على قضية «طفل الخنكة»

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد أبودنيا، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا لربة منزل متهمة بقتل الطفل عمار صاحب الـ5 سنوات، والحبس سنة لزوجها ونجليها، بدائرة مركز شرطة الخانكة، بسبب 8 آلاف جنيه، كمبلغ خاص بجمعية.

تعود الواقعة، عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانهم بخطف نجلهم وقتله، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحثى من فرع البحث الجنائى بالخانكة ومركز شرطة الخانكة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن "ستيتة ع"، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجنى عليه "عمار ر"، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وذبحه بواسطة سلاح أبيض، ثم قامت بمساعدة زوجها "حمادة ع" 47 سنة، ونجليها "محمد ح ع"، 22 سنة، و"ع ح ع"، 25 سنة، بحفر حفرة بالدور الأرضى بمنازلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.

وتحرر المحضر بالواقعة، وبمواجهة المتهمين بما تم، أدلوا باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة، كما انتقل فريق النيابة لمنزل الواقعة بالقلج وسط كردون أمنى شديد، وأرشدوا عن مكان دفن الجثة وجرى استخراج الجثة، وإحالتها للطب الشرعى للتشريح، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.