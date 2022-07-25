مصرع طفل غرقًا بمياه بحر مويس فى الشرقية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري وبمشاركة الأهالي من انتشال جثة لصبي عثر عليه غارقا في مياه بحر مويس بناحية قرية تل حوين دائرة مركز شرطة الزقازيق، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شخص في مياه بحر مويس ناحية قرية تل حوين التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وعلى الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهري والتي تمكنت من انتشال الجثة.

وبالانتقال والفحص، تبين غرق صبي يبلغ من العمر 16 سنة، بمياه ترعة بحر مويس، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت معاينة الجثة، وبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.