عكس خبراء الإتيكيت.. تناول الطعام بفم مفتوح يجعل مذاقه أفضل

ننسى آداب المائدة قليلًا ووصايا خبراء الإتيكيت، فتناول الطعام بفم مفتوح يجعل مذاق الطعام أفضل كما تقول أحدث الأبحاث.

ووفقًا لموقع metro ووجد فريق من الباحثين من جامعة أكسفورد مؤخرًا أن تناول الطعام وفمك مفتوح يمكن أن يجعل مذاق الطعام أفضل.

يبدو أن المضغ مع فتح أفواهنا يساعد على إطلاق المزيد من المركبات العضوية المتطايرة، وهذه تساهم في حاسة الشم وتجربة تناول الطعام بشكل عام.

في حين أن الكثيرين قد يعتبرون هذه العادة طريقة سيئة للجدول يقول عالم النفس التجريبي تشارلز سبينس يجب علينا جميعًا أن نفعل ذلك؛ لأن المضغ بفم مفتوح يساعد على وصول المزيد من المركبات العطرية إلى مؤخرة الأنف، ما يؤدي إلى تنشيط الخلايا العصبية الحسية الشمية ويزيد من تجربتنا في تناول الطعام، لذلك سيكون مذاق الطعام أفضل نتيجة لذلك.

قال البروفيسور تشارلز لصحيفة التايمز: “يغرس الآباء الأخلاق في أطفالهم ويمجدون فضائل المضغ بأدب مع إغلاق أفواهنا، ومع ذلك، فإن مضغ الفم المفتوح قد يساعد في الواقع على إطلاق المزيد من المركبات العضوية المتطايرة، ما يساهم في إحساسنا بالرائحة والإدراك العام”.

يضيف:"أن إحساسنا باللمس أمر حيوي أيضًا في تصورنا للطعام على الفم، حيث يظهر البحث أن ما تشعر به في يدك يمكن أن يغير أو يبرز جوانب معينة من تجربة التذوق".

وتابع من خلال الموقع: "الآباء يغرسون ويمجدون في أطفالهم، فضائل المضغ بأدب مع إغلاق أفواهنا، ومع ذلك، فإن مضغ الطعام بالفم المفتوح قد يساعد في الواقع على إطلاق المزيد من المركبات العضوية المتطايرة، ما يساهم في إحساسنا بالرائحة والإدراك العام.

كما أنه يهدم فكرة أن من الإتيكيت تناول الطعام بالشوكة والسكينه فمن المرجح أن يسهم الشعور بالملمس العضوي الناعم لقشرة التفاحة في يدنا قبل أن نعضها في زيادة تقدير الطعم الحلو والعصير لتلك اللقمة الأولى.