الإثنين 25 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقط في المنور..

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة إصابة طفل التجمع

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة عن تفاصيل جديدة في واقعة سقوط طفل من الطابق الرابع بمبنى تجاري بمنطقة التجمع الأول، حيث دلت تحريات رجال المباحث على أن المبني تحت الإنشاء، وأن الطفل تسلل إلى المبنى من سلم الطوارئ، وصعد لسطح المبنى وسقط في المنور.

وأضافت التحريات أن الطفل عمره 9 سنوات، وأثناء سقوطه تصادف وجود قطع بلاستيكية تستخدم في أعمال الإنشاء، وأصيب بجروج وكدمات، وتم نقله لمستشفى الشروق لتلقي العلاج.

وشهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية عندما أصيب طفل إثر سقوطه داخل مبنى تجاري تحت الإنشاء، وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود طفل مصاب داخل مبنى تجاري تحت الإنشاء بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط طفل من أعلى، داخل مول تجاري، مما تسبب في إصابته، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنه اختل توازنه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مباحث القاهرة سقوط طفل مبنى تجاري التجمع الاول سلم الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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