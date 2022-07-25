الإثنين 25 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفل فى مياه ترعة أثناء الاستحمام بالشرقية

غرق طفل
غرق طفل
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الإثنين، من انتشال جثة صبي في السادسة عشر من عمره، غارق في مياه ترعة بحر مويس بناحية قرية تل حوين التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لشرطة النجدة بورود بلاغ بسقوط طفل غريق في مياه ترعة بحر مويس بناحية قرية تل حوين التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبالانتقال والفحص، تبين غرق صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر مويس بناحية قرية تل حوين التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، فيما جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت معاينة الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة من عدمها.

الإنقاذ النهري الحماية المدنية امن الشرقية ترعة بحر مويس قرية تل حوين الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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