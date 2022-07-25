تعرف على أسرار تنسيق بدلة الزفاف مع فستان العروسة

دائمًا ما تبحث العروسة في أن يكون حفل الزفاف الخاص بها مختلف في كافة التفاصيل، ومن أبرزها ما يرتديه العريس من بدلة، فهي تُفضل أن تكون متناسقة مع الفستان بالطبع، ويوضح زياد المسفر، مصمم الأزياء، أفضل اختيار لبدلة الشاب في حفلات الزفاف.

يجب أن تنسجم بدلة العريس مع ثوب العروسة من ناحية اللون وتصميم الفستان، وينطبق درجة القميص الأبيض مع درجة لون فستان الزفاف.

قبل الجلوس مباشرة قم بفك جميع الأزرار.

فيما يخص القميص الأبيض فهو يعد الخيار الصحيح، ولكن يمكنك أيضا اختيار قمصان منسوجة أو تصميمات غير واضحة مثل خطوط أو طباعة القماش القطني البسيط.

عليك اختيار لون الحذاء بنفس لون الحزام، أو أغمق من لون البدلة، وعليك اختيار لون الجوارب مثل لون البنطلون.

على البدلة أن تُخفي العيوب في جسم العريس، ولا بد أن يحرص العريس عند اقتناء البدلة على اختيار القصات التي تظهر جسمه أنحف وأكثر رشاقة وتظهر طول قامته.

ارتداء لون البدله غامق إذا كان الفرح ليلا وأخرى فاتحة كاللون الأبيض نهارا.

لابد أن يعطي العريس فرصة لنفسه في اختيار وشراء البدلة عن طريق القيام بشرائها قبل الفرح بأسبوعين على الأقل تجنبًا لأي عطلة.

في حال ارتداء وشاح الخضر لا بد أن يتناسب مع حجم خصر العريس ومن نفس حجم خصره ومن نفس نوعية قماش البنطلون.

لابد أن يلمس طرف الكرافت الحزام، ويتم وضع الجزء الخلفي من رابطة العنق داخل الحلقة الخاصة به، وإن أمكن وضع الدبوس الخاص بالكرافت هذا أفضل.

لا تفتح أزرار القميص طالما هناك رابطة عنق.

هناك من يُفضل ارتداء مناديل الجيب، فهي خيار كلاسيكي يضيف للمظهر العام الكثير، ولكن علينا مراعاة أن المنديل لا يكون أبيض حتى لا يتعرض للأوساخ، ويصبح شكله ليس مناسب علينا اختيار مناديل ملونة.