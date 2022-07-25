الإثنين 25 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل حاول ترويج 16 قطعة حشيش فى المنوفية

حشيش
حشيش
ads

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش، وذلك قبل ترويجه على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من تمكن المقدم مراد أبو الدهب، رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والرائد مصطفى البش، معاون أول مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بقرية برهيم، وبحوزته "16 قطعة حشيش"، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مركز شرطة منوف المنوفية حشيش أمن المنوفية عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور مصر فى العالم

الأكثر قراءة

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

تعرف على أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الإثنين 25-7-2022

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

مشاهد تأملية.. 103 ملايين إله على أرض مصر

جمال-أسعد

الفكر الدينى وجيمس ويب

لواء. محسن الفحام

ثورة يوليو والإعلام الوطنى

القس. رفعت فكرى

لا تؤجل تقديم الورود

لواء.حمدى البطران

سلوكيات خاطئة

ماجد حبته

لافروف فى إفريقيا

د. بهي الدين مرسي

العقد الاجتماعى.. النسخة المصغرة

رشا عبدالمنعم

صانع القوارب.. حازم عزمى ودور الناقد

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

رغم خطوات التطبيع.. لماذا عاد "حل الدولتين" إلى مركز الخطاب العربي؟

لابيد: حظر «الوكالة اليهودية للهجرة» يؤثر على العلاقات بين إسرائيل وروسيا

إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلى