الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بالتعدى على رئيس حى الأميرية

ضبط متهم
ضبط متهم
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تباشر نيابة الأميرية، اليوم الإثنين، التحقيق مع المتهم بالتعدي على رئيس حي الأميرية بالضرب، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بالاعتداء على رئيس حي الأميرية اللواء محمد الغزاوى بسبب إزالة كشك مخالف للمتهم.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بتعرض رئيس حي الأميرية لاعتداء على يد مسجل خطر وإصابته بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين إصابة اللواء محمد الغزاوى بجرح قطعى بالرأس، وبعمل التحريات تبين أن مسجلا خطر وراء ارتكاب الواقعة بسبب قيام المجنى عليه بإزالة الكشك الخاص بالمتهم من أمام مستشفى الزيتون التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

نيابة الأميرية رئيس حي الأميرية المباحث الجنائية حي الأميرية إزالة كشك مخالف

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وائل لطفي

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