القبض على عاطل بـ230 لفافة هيروين قبل ترويجها فى المنوفية

تمكنت مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته عدد كبير من لفافات هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب عمر شعير معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بمدينة منوف يروج المخدرات.

وضبط بحوزته «230 لفافة هيروين»، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.