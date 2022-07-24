القدر كان رحيمًا.. إصابة شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

أنقذ القدر شخصين من الموت، مساء الأحد، عقب إصابتهما بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز إدكو .

واستقبل مستشفى إدكو المركزى "نجلاء.م.ا"، 43 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج و"رمضان.ع.ح"، 45 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ادعاء حادث سير بطريق دمنهور- إدكو.

ويجري الآن عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.