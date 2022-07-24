الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القدر كان رحيمًا.. إصابة شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث مروري
حادث مروري
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أنقذ القدر شخصين من الموت، مساء الأحد، عقب إصابتهما بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز إدكو .

واستقبل مستشفى إدكو المركزى "نجلاء.م.ا"، 43 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج و"رمضان.ع.ح"، 45 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ادعاء حادث سير بطريق دمنهور- إدكو.

ويجري الآن عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

إصابة شخصين الفحوصات الطبية تصادم سيارتين حادث تصادم سيارتين حادث في البحيرة

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