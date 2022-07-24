الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة تتكفل بعلاج المخرج علي عبدالخالق

المخرج علي عبدالخالق
المخرج علي عبدالخالق
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كشف الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن تكفل وزارة الصحة بعلاج المخرج القدير على عبدالخالق، بعدما كشف تفاصيل معاناته مع السرطان.

وقال «أباظة» في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة لشمول المخرج الكبير على عبدالخالق برعايته وإصدار قرار العلاج، تمنياتي بالشفاء العاجل للمخرج الكبير».

وتدهورت الحالة الصحية للمخرج الكبير علي عبدالخالق خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بمرض السرطان.

وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إنه سيتم نقل المخرج الكبير علي عبدالخالق للمستشفى لتلقي العلاج، وإن حالته الصحية لم تستجب للعلاج بالمنزل.

وأوضح المصدر أن نقابة المهن التمثيلية اتخذت إجراءات عاجلة لعلاج المخرج الكبير على نفقتها فور علمها بمرضه.

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وائل لطفي

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