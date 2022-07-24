الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حلبسه» يطعن رئيس حى الأميرية بـ«سنجة»

الامن
الامن
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أصيب رئيس حي الأميرية اللواء محمد الغزاوي، إثر تعرضه للاعتداء من قبل مسجل خطر باستخدام «سنجة» بسبب إزالة الحي لكشك خاص به، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم.

وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية أن المتهم يدعي إبراهيم حلبسه بلطجي وحصل على تصريح فتح كشك أمام مستشفى الزيتون التخصصي منذ 12 عامًا، وأزال رئيس الحي الكشك الخاص به.

وعلى مدار الأشهر الماضية حاول المتهم التوصل إلى حل مع رئيس الحي والحصول على التراخيص إلا أنه رفض وأثناء حديثه مع رئيس الحي أخرج من بين طيات ملابسه سلاحا أبيض (سنجة) وتعدى عليه محدثًا به إصابات بالغة.

وتم نقل رئيس الحي إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.

البلطجة مسجل خطر النيابة العامة الأجهزة الأمنية سلاح أبيض اجهزة الامن الأميرية رئيس حي ضبط المتهم حي الأميرية

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