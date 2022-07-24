حبس 4 متهمين بخطف عامل وتعذيبه فى المعصرة

أمرت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص بتهمة خطف واحتجاز عامل والتعدي عليه بسبب كلب بمنطقة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عاكف رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة إخطارا بتلقي قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها عاملا - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح وكدمات وكسور متفرقة" ولا يمكن استجوابه إثر ادعاء سقوطه.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع "والد المصاب" وقرر بسابقة حضور شخصين – مقيمين بدائرة القسم لمسكنه وقررا له بقيام نجله المصاب بسرقة "كلب" خاص بأحدهما من داخل مسكن الآخر، وعقب ذلك قاما باصطحاب نجله بدعوى الإرشاد عن مكان الحيوان الأليف "كلب" واحتجازه داخل شقة تحت الإنشاء ملك أحدهم بذات العقار محل سكنه والتعدى عليه بالضرب وأثناء ذلك ألقى المصاب نفسه من شرفة الشقة فى محاولة للفرار منهما مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة بقيادة المقدم محمد مجدي رئيس المباحث تبين صحة الواقعة وارتكاب المشكو في حقهما للواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين مقيميّن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة أمر بإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.