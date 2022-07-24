سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم لأحد 24 يوليو فى البنوك المصرية

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأحد 24 يوليو

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك المركزي المصري، حيث استقر عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

وفي السطور الأتية تقدم " الدستور" ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء بشكل يومي والتحديثات اليومية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الأحد 24 يوليو 2022 في البنوك والمصارف المعتمدة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الأحد 24 يوليو في البنك الأهلي:

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الأحد 24 يوليو في بنك مصر:

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 5.02 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري CIB الأحد 24 يوليو

ثبت سعر الريال السعودي عند آخر مستوى وصل إليه فى البنك التجاري الدولي «CIB»، وهي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك البركة الأحد 24 يوليو

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند مستوى 5.90 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الأحد 24 يوليو

أمّا في البنك العربي الأفريقي استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.90 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر الأحد 24 يوليو

وفي بنك بلوم مصر سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان الأحد 24 يوليو

حافظ سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان على مستواياته عند 4.95 جنيه للشراء، 5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي الأحد 24 يوليو

أما في بنك أبو ظبي الإسلامي سجّل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس الأحد 24 يوليو

وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 5.00 جنيه للشراء، و5.50 جنيه للبيع.